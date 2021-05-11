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Хоакин стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Бетис»

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«Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл «Гранаду» со счетом 2:1.

Для полузащитника Хоакина эта игра стала 461-й в составе «Бетиса». 39-летний испанец установил новый рекорд клуба по проведенным матчам.

В текущем сезоне Хоакин провел 29 матчей за «Бетис», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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