«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23

«Барселона» презентовала новую гостевую форму на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.

Форма создавалась по мотивам Олимпиады 1992 года, которая прошла в Барселоне.

«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23. Фото Сайт ФК «Барселона» Сайт ФК «Барселона»

«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23. Сайт «Барселоны»

Золотой цвет стал основным для выездной экипировки. На нее также нанесен контур карты Барселоны. В дизайне также есть олимпийские кольца, которые нанесены на рукава.

По итогам сезона-2021/22 каталонцы заняли 2-е место в чемпионате Испании.