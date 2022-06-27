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Сегодня, 11:43

«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23

Виктория Кравченко
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«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Фото Сайт ФК «Барселона»
«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Фото Сайт «Барселоны»
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«Барселона» презентовала новую гостевую форму на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.

Форма создавалась по мотивам Олимпиады 1992 года, которая прошла в Барселоне.

«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23. Фото Сайт ФК "Барселона"
«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23. Фото Сайт ФК «Барселона»
Сайт ФК «Барселона»
«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23. Фото Сайт "Барселоны"
«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Сайт «Барселоны»

Золотой цвет стал основным для выездной экипировки. На нее также нанесен контур карты Барселоны. В дизайне также есть олимпийские кольца, которые нанесены на рукава.

По итогам сезона-2021/22 каталонцы заняли 2-е место в чемпионате Испании.

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