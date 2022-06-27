«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23
«Барселона» презентовала новую гостевую форму на сезон-2022/23, сообщается на сайте команды.
Форма создавалась по мотивам Олимпиады 1992 года, которая прошла в Барселоне.
«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23. Фото Сайт ФК «Барселона»
Сайт ФК «Барселона»
«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Сайт «Барселоны»
Золотой цвет стал основным для выездной экипировки. На нее также нанесен контур карты Барселоны. В дизайне также есть олимпийские кольца, которые нанесены на рукава.
По итогам сезона-2021/22 каталонцы заняли 2-е место в чемпионате Испании.
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4
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5
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8
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9
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10
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11
|Сельта
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12
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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Бетис – Эльче
|- : -
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Валенсия – Жирона
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|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
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