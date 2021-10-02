Бензема: «Реал» все еще лучший клуб мира»
Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о клубе и новом поколении игроков.
«Реал» все еще лучший клуб мира. Идет ли у нас перестройка или нет — это новый футбол, новое поколение, новые игроки. Нам нужно вкладываться в молодых ребят, чтобы однажды они могли стать отличными футболистами. Я здесь, чтобы помогать им. Говорю с ними, стараюсь сделать их лучше.
Когда ты делаешь других лучше, делаешь лучше команду, то это приносит удовлетворение", — приводит слова Бензема L'Equipe.
В текущем сезоне «Реал» набрал 17 очков за 7 туров и лидирует в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов команда обыграла «Интер» (1:0) и уступила «Шерифу» (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/10/02/615820f122601d957a8b45aa.html
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