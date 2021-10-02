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Бензема: «Реал» все еще лучший клуб мира»

15:13
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о клубе и новом поколении игроков.

«Реал» все еще лучший клуб мира. Идет ли у нас перестройка или нет — это новый футбол, новое поколение, новые игроки. Нам нужно вкладываться в молодых ребят, чтобы однажды они могли стать отличными футболистами. Я здесь, чтобы помогать им. Говорю с ними, стараюсь сделать их лучше.

Когда ты делаешь других лучше, делаешь лучше команду, то это приносит удовлетворение", — приводит слова Бензема L'Equipe.

В текущем сезоне «Реал» набрал 17 очков за 7 туров и лидирует в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов команда обыграла «Интер» (1:0) и уступила «Шерифу» (1:2).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/10/02/615820f122601d957a8b45aa.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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