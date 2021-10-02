Бензема: «Реал» все еще лучший клуб мира»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о клубе и новом поколении игроков.

«Реал» все еще лучший клуб мира. Идет ли у нас перестройка или нет — это новый футбол, новое поколение, новые игроки. Нам нужно вкладываться в молодых ребят, чтобы однажды они могли стать отличными футболистами. Я здесь, чтобы помогать им. Говорю с ними, стараюсь сделать их лучше.

Когда ты делаешь других лучше, делаешь лучше команду, то это приносит удовлетворение", — приводит слова Бензема L'Equipe.

В текущем сезоне «Реал» набрал 17 очков за 7 туров и лидирует в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов команда обыграла «Интер» (1:0) и уступила «Шерифу» (1:2).