Беллингем может зарабатывать в «Реале» 12 миллионов евро в год

«Реал» готов предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год, сообщает Marca.

При этом мадридский клуб не предложит «Боруссии» больше 110 миллионов евро за трансфер полузащитника, но к этой сумме позднее могут быть прибавлены бонусные выплаты.

Самого игрока привлекает вариант с переходом в «Реал». Он знает о финансовых условиях в клубе.

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.