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Сегодня, 22:32

Беллингем может зарабатывать в «Реале» 12 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» готов предложить полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год, сообщает Marca.

При этом мадридский клуб не предложит «Боруссии» больше 110 миллионов евро за трансфер полузащитника, но к этой сумме позднее могут быть прибавлены бонусные выплаты.

Самого игрока привлекает вариант с переходом в «Реал». Он знает о финансовых условиях в клубе.

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
5
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
6
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
7
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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