«Эспаньол» и «Жирона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

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«Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Жироной» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Хави Пуадо и Хосе Луис Санмартин Хоселу.

За «Жирону» голы на свой счет записали форвард Тони Вилья и полузащитник Янхель Эррера.

«Эспаньол» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 14 очков. «Жирона» располагается на 12-й строчке с 18 очками.