Бартомеу ответил на претензии нынешнего руководства «Барселоны»
Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ответил на претензии нынешнего руководства клуба.
«В своей компании они говорят о катастрофическом наследии, но я такого не вижу, — приводит Diario Sport слова Бартомеу. — За десять лет мы проделали отличную работу. Было выиграно 22 титула, молодежные команды выиграли больше титулов, чем когда-либо, мы создали лучшую женскую команду в мире».
Бывший глава клуба отметил количество молодых игроков, которые появились в основной команде в период его руководства.
«В основном составе появились Гави, Нико Гонсалес, Кольядо. У них большой талант, и они являются настоящим и будущим «Барселоны». Мы проделали отличную работу в этом вопросе», — сказал Бартомеу.
Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014-го по 27 октября 2020 года. В марте 2021 года президентом клуба стал Жоан Лапорта.
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