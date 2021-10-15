Бартомеу ответил на претензии нынешнего руководства «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ответил на претензии нынешнего руководства клуба.

«В своей компании они говорят о катастрофическом наследии, но я такого не вижу, — приводит Diario Sport слова Бартомеу. — За десять лет мы проделали отличную работу. Было выиграно 22 титула, молодежные команды выиграли больше титулов, чем когда-либо, мы создали лучшую женскую команду в мире».

Бывший глава клуба отметил количество молодых игроков, которые появились в основной команде в период его руководства.

«В основном составе появились Гави, Нико Гонсалес, Кольядо. У них большой талант, и они являются настоящим и будущим «Барселоны». Мы проделали отличную работу в этом вопросе», — сказал Бартомеу.

Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014-го по 27 октября 2020 года. В марте 2021 года президентом клуба стал Жоан Лапорта.