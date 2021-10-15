«Реал» может бесплатно подписать защитника «Лиона» Денайера следующим летом

«Реал» интересуется защитником «Лиона» Джейсоном Денайером, сообщает Goal со ссылкой на Defensa Central.

По информации источника, испанский клуб следит за ситуацией с контрактом 26-летнего бельгийца и рассматривает возможность подписания футболиста следующим летом на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Денайер провел 8 матчей за «Лион», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро, нынешний контракт защитника действует до конца июня 2022 года.