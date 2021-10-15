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«Реал» может бесплатно подписать защитника «Лиона» Денайера следующим летом

11:46
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«Реал» интересуется защитником «Лиона» Джейсоном Денайером, сообщает Goal со ссылкой на Defensa Central.

По информации источника, испанский клуб следит за ситуацией с контрактом 26-летнего бельгийца и рассматривает возможность подписания футболиста следующим летом на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Денайер провел 8 матчей за «Лион», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро, нынешний контракт защитника действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1twyykl0ucspv12xcz0barjrr5#cs2701286bf3ec17fe

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Иван Торопцев все материалы автора

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