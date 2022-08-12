Нападающий «Осасуны» стал автором первого гола нового сезона испанской ла лиги
Нападающий Чими Авила забил гол в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Он открыл счет в матче на 9-й минуте — 1:0.
Аргентинский форвард стал автором первого гола нового сезона испанской ла лиги.
Отметим, что почти сразу же «Севильия» сравняла счет. На 11-й минуте отличился нападающий Рафа Мир.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
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|0
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10
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13
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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