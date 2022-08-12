Нападающий «Осасуны» стал автором первого гола нового сезона испанской ла лиги

Нападающий Чими Авила забил гол в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Он открыл счет в матче на 9-й минуте — 1:0.

Аргентинский форвард стал автором первого гола нового сезона испанской ла лиги.

Отметим, что почти сразу же «Севильия» сравняла счет. На 11-й минуте отличился нападающий Рафа Мир.