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Сегодня, 22:13

Нападающий «Осасуны» стал автором первого гола нового сезона испанской ла лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Чими Авила забил гол в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Он открыл счет в матче на 9-й минуте — 1:0.

Аргентинский форвард стал автором первого гола нового сезона испанской ла лиги.

Отметим, что почти сразу же «Севильия» сравняла счет. На 11-й минуте отличился нападающий Рафа Мир.

ФК Осасуна
ФК Севилья
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