«Барселона» — «Реал»: судья правильно засчитал второй гол Мбаппе

На 14-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес правильно не остановил игру после падения Ламина Ямаля и правильно засчитал второй гол Килиана Мбаппе.

У судьи не возникло оснований считать действия Федерико Вальверде в начале голевой атаки фолом, а у ВАР Хуана Мартинеса Мунуэры не было повода для вмешательства.