«Барселона» — «Реал»: судья зря засчитал гол Ямаля

На 32-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Френки де Йонга, обработавшего мяч рукой.

После этого началась голевая атака каталонцев, и Ламин Ямаль сравнял счет.

Видеоассистенты провели необходимую проверку и не стали вмешиваться в решение арбитра. По всей видимости, они не посчитали, что фол голландца был совершен в одной атакующей фазе. Хотя в ходе атаки «Барселоны» мадридцы ни разу не перехватили мяч, а длилась она секунд 25-27.