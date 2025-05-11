«Барселона» — «Реал»: судья правильно не удалил Щенсны и назначил пенальти

На 3-й минуте матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (4:3) судья Алехандро Эрнандес-Эрнандес правильно наказал вратаря каталонцев Войчеха Щенсны, попытавшегося выбить мяч у Килиана Мбаппе, 11-метровым ударом и не удалил его за фол на французе.

При этом видеоассистенты тоже верно не вмешались в действия рефери, решив, что нападающий мадридцев получил пас от защитника соперников, который контролируемо сыграл в мяч.