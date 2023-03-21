Беккачече назначен главным тренером «Эльче»

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«Эльче» на официальном сайте объявил о назначении Себастьяна Беккачече на пост главного тренера клуба.

42-летний аргентинский специалист проведет первую тренировку 22 марта. Срок его контракта рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее Беккачече работал помощником главного тренера Хорхе Сампаоли в сборных Чили и Аргентины.

«Эльче» занимает 20-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 13 очков в 26 матчах.