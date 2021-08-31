Альба и Бускетс пошли на понижение зарплаты в «Барселоне» для регистрации Агуэро
Футболисты «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба согласились пойти на значительное снижение зарплаты, информирует официальный сайт клуба.
Это позволило каталонцам зарегистрировать аргентинского форварда Серхио Агуэро для участия в матчах чемпионата Испании.
Ранее защитник Жерар Пике пошел на 50-процентное снижение зарплаты в связи с кризисом в клубе, вызванным пандемией коронавируса. Вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Клеман Лангле и полузащитник Френки де Йонг согласились на снижение зарплаты на 30 процентов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2240297/sergio-busquets-and-jordi-alba-also-help-the-club-to-register-team-mates-thanks-to-their-salary-cuts
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