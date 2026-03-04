«Барселона» подтвердила травмы Кунде и Бальде

Защитники «Барселоны» Алехандро Бальде и Жюль Кунде получили повреждения в ответном полуфинале Кубка Испании против мадридского «Атлетико», сообщается в официальном аккаунте каталонского клуба в социальной сети X.

Во вторник, 3 марта, «Барселона» дома разгромила «Атлетико» со счетом 3:0, но не смогла выйти в финал, уступив по сумме двух матчей (3:4). Кунде был заменен в первом тайме. У француза диагностировали травму средней трети двуглавой мышцы бедра левой ноги. Сроки его возвращения не уточняются.

Бальде покинул поле во втором тайме. Он пропустит около четырех недель из-за повреждения дистального отдела двуглавой мышцы бедра левой ноги. По данным As, оба игрока не смогут помочь команде до апреля.

За это время «Барселоне» предстоят матчи чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао, «Севильи» и «Райо Вальекано», а также две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

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