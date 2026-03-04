Источник: «Реал» интересуется тренером «Милана» Аллегри
«Реал» заинтересован в назначении Массимилиано Аллегри из «Милана» на пост главного тренера в случае увольнения Альваро Арбелоа летом, сообщает Corriere Della Sport.
Как отмечает источник, «сливочные» дважды принимали попытки подписать контракт с итальянским специалистом — в 2019 и 2021 годах. Сам Аллегри доволен работой в «Милане», который возглавил во второй раз в июле 2025-го. Однако он хотел бы улучшить состав команды под международные задачи.
Также «Реал» рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что Арбелоа теряет поддержку игроков «Реала» на фоне неудачных результатов. Недавние поражения в Ла лиге и вылет из Кубка Испании серьезно подорвали веру футболистов в тренерские идеи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
|38
|31
|1
|6
|95-36
|94
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2
|Реал
|38
|27
|5
|6
|77-35
|86
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3
|Вильярреал
|38
|22
|6
|10
|72-46
|72
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4
|Атлетико
|38
|21
|6
|11
|62-44
|69
|
5
|Бетис
|38
|15
|15
|8
|59-48
|60
|
6
|Сельта
|38
|14
|12
|12
|53-48
|54
|
7
|Хетафе
|38
|15
|6
|17
|32-38
|51
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8
|Р. Вальекано
|38
|12
|14
|12
|41-44
|50
|
9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|46-55
|49
|
10
|Р. Сосьедад
|38
|11
|13
|14
|59-61
|46
|
11
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|43-55
|46
|
12
|Атлетик
|38
|13
|6
|19
|43-58
|45
|
13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|
19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39-55
|41
|
20
|Овьедо
|38
|6
|11
|21
|26-60
|29
|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
|Г
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Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
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|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
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Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6