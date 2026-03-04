Источник: «Реал» интересуется тренером «Милана» Аллегри

«Реал» заинтересован в назначении Массимилиано Аллегри из «Милана» на пост главного тренера в случае увольнения Альваро Арбелоа летом, сообщает Corriere Della Sport.

Как отмечает источник, «сливочные» дважды принимали попытки подписать контракт с итальянским специалистом — в 2019 и 2021 годах. Сам Аллегри доволен работой в «Милане», который возглавил во второй раз в июле 2025-го. Однако он хотел бы улучшить состав команды под международные задачи.

Также «Реал» рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Арбелоа теряет поддержку игроков «Реала» на фоне неудачных результатов. Недавние поражения в Ла лиге и вылет из Кубка Испании серьезно подорвали веру футболистов в тренерские идеи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max