«Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют в Кубке Испании 4 марта

«Реал Сосьедад» и «Атлетик» встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании в среду, 4 марта. Игру примет стадион «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Атлетик» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Кубок Испании. 1/2 финала.

04 марта, 23:00. Аноэта (Сан-Себастьян)

Игру «Реал Сосьедад» — «Атлетик» показывают на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.50 мск. Эфир также пройдет на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

В первом матче «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» со счетом 1:0. В четвертьфинале команда из Сан-Себастьяна обыграла «Алавес» (3:2), а команда из Бильбао прошла «Валенсию» (2:1).

Победитель этой пары в финале Кубка Испании сыграет с «Атлетико». Мадридцы выбили обладателя трофея «Барселону» (4:0, 0:3).