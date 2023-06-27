«Реал» ведет переговоры с Камавинга о новом контракте

«Реал» ведет переговоры с полузащитником Эдуардо Камавинга о новом контракте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, футболист не против заключения нового долгосрочного соглашения с клубом. Отмечается, что продление является вопросом времени.

Действующее соглашение 20-летнего француза рассчитано до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Камавинга провел за «Реал» 59 матчей и отдал 2 результативные передачи.