«Реал» ведет переговоры с Камавинга о новом контракте
«Реал» ведет переговоры с полузащитником Эдуардо Камавинга о новом контракте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, футболист не против заключения нового долгосрочного соглашения с клубом. Отмечается, что продление является вопросом времени.
Действующее соглашение 20-летнего француза рассчитано до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Камавинга провел за «Реал» 59 матчей и отдал 2 результативные передачи.
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10
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11
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12
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13
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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20
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
|- : -
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Атлетико – Гранада
|- : -
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
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Севилья – Валенсия
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|00:00
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Вильярреал – Бетис
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