«Барселона» объявила о переименовании стадиона «Камп Ноу»

«Барселона» объявила о сделке с интернет-сервисом потокового аудио Spotify.

Как сообщается на сайте клуба, компания станет титульным спонсором со следующего сезона. Контракт рассчитан на четыре года. Название бренда появится на передней части футболок мужской и женской команд.

Также в рамках сотрудничества впервые в истории «Барселоны» стадион будет переименован в «Spotify Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что общий доход каталонцев от сделки с интернет-сервисом составит 280 миллионов евро за три года.