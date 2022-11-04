«Барселона» не может наладить контакт с окружением Месси

«Барселона» ведет работу по возвращению в команду нападающего Лионеля Месси, пишет журналист BBC Гильем Балаге.

Представители каталонского клуба отчаянно пытаются установить связи с окружением Месси, однако люди, близкие к аргентинскому футболисту, встречают эти попытки крайне прохладно.

Месси считает, что каталонский клуб «предал» его, когда сорвались переговоры о продлении контракта в 2021 году. Нынешний контракт форварда с «ПСЖ» действует до конца июня 2023 года.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка, семь раз победителем Кубка страны. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.