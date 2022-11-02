Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:40

Кажется, летом Месси уедет в США к Бекхэму. Но есть вариант с возвращением в «Барселону»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Контракт Лео с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

«Интер Майами» — самый вероятный вариант

В январе 2018 года Дэвид Бекхэм опубликовал в соцсетях видеосообщение от Лионеля Месси. В нем нападающий «Барселоны» поздравил англичанина с принятием его клуба «Интер Майами» в МЛС и с улыбкой добавил: «Кто знает, может, через несколько лет ты мне позвонишь».

Позвонил. Авторитетный инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн на днях рассказал, что американский клуб вступил в переговоры с аргентинцем. Журналист подчеркнул, что на данный момент именно «Интер» — наиболее вероятный следующий клуб Месси.

Контракт Лео с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В него включена опция продления на год, но не факт, что она будет активирована. Скорее всего, парижане предложат аргентинцу новый двухлетний контракт, и ему придется решать, ставить ли под ним подпись.

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Дом во Флориде

«Майами» очень настойчив. Клуб Бекхэма и братьев-миллиардеров Мас уже несколько лет пытается заманить к себе Месси, но сейчас их уверенность крепче, чем когда-либо. Как пишет The Athletic, Хорхе и Хосе Мас провели уже не одну встречу с отцом, а по совместительству агентом звезды — Хорхе Месси.

Лионель Месси. Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?

Пока письменных договоренностей нет. И до конца года не ожидается — сейчас аргентинец думает только о чемпионате мира, поэтому к переговорам стороны планируют вернуться только зимой. Но семья Месси настроена на переезд: у Лео в Майами уже есть недвижимость, там тепло, солнечно, и, может быть, к его персоне будет меньше внимания. Во Флориде проживает крупная южноамериканская диаспора, что в «Интере» тоже считают преимуществом. Кроме того, Месси должна привлечь инфраструктура: клуб строит современный стадион стоимостью 1 миллиард долларов (правда, он откроется лишь в 2025 году).

Для «Интера» сверхважно подписать контракт с аргентинцем. Клуб Бекхэма — пока середняк МЛС, а трансфер футболиста такого масштаба, несомненно, улучшит результаты команды. Но еще большее значение имеют имиджевый и маркетинговый факторы. По слухам, в переговоры могут как-то включиться сама лига и даже федерация, ведь в МЛС такие звезды еще не играли, а в 2026 году в США (а также Канаде с Мексикой) пройдет чемпионат мира. Турниру нужна реклама.

Лионель Месси. Фото AFP
Фото AFP

«Барселона» использует рычаг?

Впрочем, «Интер» — не единственный претендент на Месси. И это логично, ведь аргентинец проводит отличный сезон и доказывает, что даже в свои 35 находится в приличной форме. L'?quipe пишет, что после турбулентного прошлого сезона Лионель адаптировался к команде и жизни в Париже, а самое главное, нашел общий язык с главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье. Подчеркивается, что Месси нравится работа француза, его идеи и взгляды на тактику команды. Велика вероятность, что клуб предложит форварду новый контракт. Если Месси не уедет в Майами, то, скорее всего, останется в Париже.

Третий вариант — «Барселона». Аргентинец далеко не идеально расстался с бывшим клубом, и все эти полтора года в прессе периодически возникают слухи о возвращении Месси. На днях испанское издание Diario Sport написало, что президент «Барсы» Жоан Лапорта готов использовать еще один из уже легендарных финансовых рычагов ради Месси. Каталонцы даже согласны продать Френки де Йонга и избавиться от Жорди Альбы, Сержи Бускетса и Жерара Пике.

На последнем стоит сделать акцент. В сентябре каталонский журналист Марк Марба сообщил, что Месси может вернуться в «Барселону» лишь после ухода Пике. Якобы аргентинцу не понравилось, как защитник вел себя во время прошлогодней саги с Лео: Пике не продлевал свой контракт, пока Месси не покинул команду, хотя это могло бы предотвратить его уход.

Лионель Месси (с&nbsp;мячом). Месси побил рекорд Роналду, Хвича заработал победный пенальти, у Анчелотти 100 побед в Лиге чемпионов

Сейчас финансовая ситуация в «Барселоне» стабилизировалась, так что препятствовать регистрации Месси лига не будет. Сине-гранатовым аргентинец очень нужен: показательно, что после прощания с Лео они два года подряд не выходят из группы Лиги чемпионов. Но захочет ли Месси вернуться после всего, что происходило прошлым летом? Кажется, вариант со Штатами перспективнее.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
9
13
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гол Головина — маленькая жемчужина». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости