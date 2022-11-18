Рюдигер: «Игрок сборной Германии с потенциалом для перехода в «Реал»? Мусиала»

Рюдигер назвал игрока сборной Германии, который мог бы заиграть в «Реале»

Защитник сборной Германии и «Реала» Антонио Рюдигер назвал игрока бундестим, которым мог бы заиграть в составе «сливочных».

«Игрок сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «Реал»? Джамал Мусиала», — приводит слова Рюдигера ZDF Sportstudio.

В 14-м туре чемпионата Германии против «Шальке» (2:0) Мусиала сыграл свой 100-й матч за «Баварию» в возрасте 19 лет и 259 дней, ранее ни один футболист мюнхенцев не достигал такой отметки в столь юном возрасте.

В текущем сезоне немецкий хавбек сыграл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.