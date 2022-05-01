«Барселона» переиграла «Мальорку», Депай забил первый гол с марта

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одолели соперника со счетом 2:1.

Нападающий Мемфис Депай забил за «Барселону» в ла лиге впервые почти за два месяца. 28-летний форвард открыл счет в этой встрече. Нидерландец не забивал в примере с 6 марта.

«Барса» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Напомним, что «Реал» уже гарантировал себе чемпионский титул.

«Мальорка» осталась на 16-й позиции (32 очка).