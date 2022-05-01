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1 мая, 23:50

«Барселона» переиграла «Мальорку», Депай забил первый гол с марта

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
1 мая. «Барселона» — «Мальорка» — 2:1.
Фото Reuters

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одолели соперника со счетом 2:1.

Нападающий Мемфис Депай забил за «Барселону» в ла лиге впервые почти за два месяца. 28-летний форвард открыл счет в этой встрече. Нидерландец не забивал в примере с 6 марта.

«Барса» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Напомним, что «Реал» уже гарантировал себе чемпионский титул.

«Мальорка» осталась на 16-й позиции (32 очка).

Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Мальорка
Голы
Депай, 25 (1:0), Бускетс, 54 (2:0), Райльо, 79 (2:1)
Барселона
тер Штеген Пике (Гарсия, 28) Араухо Дани Алвес (Лангле, 89) Жорди Альба Бускетс де Йонг Гави Депай Торрес (Дембеле, 75) Обамеянг (Фати, 75)
Мальорка
Рико Руссо Оливан Маффео Райльо Вальент Санчес (Севилья, 70) Родригес (Гренье, 60) Батталья (Ли Кан Ин, 70) Анхель (Хоппе, 89) Ниньо (Кубо, 59)
Предупреждения
Гави 35’, Жорди Альба 90+1’  -  Райльо 63’, Гренье 64’, Маффео 90+1’
Судьи
Фуэртес (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
ФК Барселона
ФК Мальорка
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 1 : 1
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 2 : 1
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Атлетик

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