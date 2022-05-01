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Сегодня, 23:13

Марсело хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

Марсело хочет продолжить карьеру в «Реале»
Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Реала» Марсело заявил, что не собирается завершать карьеру и хотел бы остаться в команде из Мадрида.

«Я остаюсь или ухожу? Я хотел бы остаться. Без сомнения», — цитирует бразильца Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить 33-летнего бразильского футболиста свободным агентом летом после 15 лет в клубе.

Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала». Чемпионский титул этого сезона стал для защитника 24-м, выигранным в составе мадридской команды.

Марсело шесть раз стал чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок Испании, пять раз — Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА.

Прежнее рекордное достижение принадлежало Франсиско Хенто, который выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год и выиграл 23 трофея.

Марсело Виейра (Марсело)
ФК Реал
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1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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Севилья – Кадис
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 2 : 1
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Реал – Эспаньол
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30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 1 : 1
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Барселона – Мальорка
 - : -
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 - : -
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