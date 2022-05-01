Марсело хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

Защитник «Реала» Марсело заявил, что не собирается завершать карьеру и хотел бы остаться в команде из Мадрида.

«Я остаюсь или ухожу? Я хотел бы остаться. Без сомнения», — цитирует бразильца Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить 33-летнего бразильского футболиста свободным агентом летом после 15 лет в клубе.

Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала». Чемпионский титул этого сезона стал для защитника 24-м, выигранным в составе мадридской команды.

Марсело шесть раз стал чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок Испании, пять раз — Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА.

Прежнее рекордное достижение принадлежало Франсиско Хенто, который выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год и выиграл 23 трофея.