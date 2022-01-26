Полузащитник «Сельты» перешел в «Хетафе»

Полузащитник «Сельты» Окай Йокушлу перешел в «Хетафе». Клуб взял 27-летнего турка в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт «Хетафе».

Йокушлу перешел в «Сельту» в 2018 году из «Трабзонсора». В этом сезоне он провел в чемпионате Испании 8 матчей.