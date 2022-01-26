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Сегодня, 20:19

Полузащитник «Сельты» перешел в «Хетафе»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Сельты» Окай Йокушлу перешел в «Хетафе». Клуб взял 27-летнего турка в аренду с опцией выкупа, сообщает сайт «Хетафе».

Йокушлу перешел в «Сельту» в 2018 году из «Трабзонсора». В этом сезоне он провел в чемпионате Испании 8 матчей.

ФК Сельта
ФК Хетафе
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
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