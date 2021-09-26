Куртуа высказался о результате матча «Реала» с «Вильярреалом»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (0:0).
«Ничья оставляет неприятный привкус, так как мы играли дома. Одного очка нам мало. Но, учитывая, что мы пропускали на протяжении нескольких матчей, сохранить ворота сухими — это неплохо. Тяжело было отобрать мяч у соперника и вдобавок мы много ошибались в передачах. Такое бывает», — цитирует Куртуа Marca.
«Реал» лидирует в чемпионате, имея в активе 17 очков. На счету «Вильярреала» 8 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.
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