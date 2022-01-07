«Барселона» хочет подписать Фернандеша, если не купит Холанна
09:38
«Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, сообщает El Nacional.
По данным источника, каталонцы рассматривают игрока на случай, если не получится подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
27-летний Фернандеш играет в «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах АПЛ забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2025 года.
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