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«Барселона» хочет подписать Фернандеша, если не купит Холанна

09:38
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«Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, сообщает El Nacional.

По данным источника, каталонцы рассматривают игрока на случай, если не получится подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

27-летний Фернандеш играет в «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах АПЛ забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2025 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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