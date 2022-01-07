«Барселона» хочет подписать Фернандеша, если не купит Холанна

«Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, сообщает El Nacional.

По данным источника, каталонцы рассматривают игрока на случай, если не получится подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

27-летний Фернандеш играет в «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах АПЛ забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2025 года.