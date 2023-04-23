«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии» Мазрауи

Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Кристиан Фальк.

Сообщается, что «Барселона» хотела подписать Мазрауи еще в те времена, когда Нуссайр выступал за «Аякс».

25-летний защитник выступает за «Баварию» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за немецкую команду и отдал три результативные передачи.