«Барселона» хочет получить за де Йонга 85 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» пытается снизить сумму за счет бонусов
«Барселона» хочет получить за полузащитника де Йонга 85 миллионов евро
«Барселона» готова продать полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Но испанский клуб требует за игрока 85 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Последнее предложение английского клуба равнялось 65 миллионам. Недостающую сумму «МЮ» готов прописать в качестве возможных бонусных выплат.
25-летний голландец открыт к трансферу в английский клуб. Он хочет поработать с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, с которым они вместе работали в «Аяксе».
В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
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