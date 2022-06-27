«Атлетико» заинтересовано в приобретении нападающего «Валенсии» Макси Гомеса

Нападающий «Валенсии» Макси Гомес может перейти в «Атлетико», информирует Superdeporte.

Владелец «Валенсии» Питер Лим хочет продать уругвайского форварда в текущее трансферное окно.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в подписании контракта с Макси Гомесом в качестве запасного нападающего. Контракт футболиста с «Валенсией» действует еще два сезона.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

«Валенсия» заняла 9-е место в чемпионате Испании, набрав 48 очков в 38 турах.