«Атлетико» заинтересовано в приобретении нападающего «Валенсии» Макси Гомеса
Нападающий «Валенсии» Макси Гомес может перейти в «Атлетико», информирует Superdeporte.
Владелец «Валенсии» Питер Лим хочет продать уругвайского форварда в текущее трансферное окно.
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в подписании контракта с Макси Гомесом в качестве запасного нападающего. Контракт футболиста с «Валенсией» действует еще два сезона.
В прошедшем сезоне 25-летний форвард провел 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
«Валенсия» заняла 9-е место в чемпионате Испании, набрав 48 очков в 38 турах.
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16
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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