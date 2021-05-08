«Леванте» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче ла лиги
«Алавес» сыграл вничью с «Леванте» (2:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличились Пере Понс и Хоселу. Дубль у гостей оформил Хосе Луис Моралес.
«Тоттенхэм» имеет 39 очков и на данный момент занимает 13-е место. У «Алавеса» 32 очка и 16-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
35-й тур
«Алавес» — «Леванте» — 2:2 (1:2)
Голы: Понс, 30 (1:0). Моралес, 36 (1:1). Моралес, 42 (1:2). Хоселу, 87 (2:2).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 86), Р.Дуарте (Мендес, 74), Томас Пина (Дейверсон, 86), Батталья, Понс (Лукас, 46), Хоселу, Риоха, Хота (Пеллистри, 67).
«Леванте»: Карденас, Клерк, Постиго (Везу, 56), Пьер, Мирамон, Малса, Мелеро (О.Дуарте, 83), Моралес (Барди, 56), Гомес (Дукуре, 83), Де Фрутос, Кантеро (Сон, 73).
Предупреждения: Риоха, 44. Кантеро, 51. Батталья, 79.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
8 мая. Витория. Стадион «Мендисорроса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю