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«Леванте» сыграл вничью с «Алавесом» в гостевом матче ла лиги

17:05
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«Алавес» сыграл вничью с «Леванте» (2:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Пере Понс и Хоселу. Дубль у гостей оформил Хосе Луис Моралес.

«Тоттенхэм» имеет 39 очков и на данный момент занимает 13-е место. У «Алавеса» 32 очка и 16-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Алавес» — «Леванте» — 2:2 (1:2)

Голы: Понс, 30 (1:0). Моралес, 36 (1:1). Моралес, 42 (1:2). Хоселу, 87 (2:2).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 86), Р.Дуарте (Мендес, 74), Томас Пина (Дейверсон, 86), Батталья, Понс (Лукас, 46), Хоселу, Риоха, Хота (Пеллистри, 67).

«Леванте»: Карденас, Клерк, Постиго (Везу, 56), Пьер, Мирамон, Малса, Мелеро (О.Дуарте, 83), Моралес (Барди, 56), Гомес (Дукуре, 83), Де Фрутос, Кантеро (Сон, 73).

Предупреждения: Риоха, 44. Кантеро, 51. Батталья, 79.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

8 мая. Витория. Стадион «Мендисорроса».

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