Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Судейство

Сегодня, 12:45

«Атлетико» — «Жирона»: судья не удалил вратаря гостей. Объясняем, почему он так поступил

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Атлетико» — «Жирона»: судья не удалил вратаря гостей.
Фото Скриншот трансляции

На 38-й минуте матча 2-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Жирона» (3:0) судья Хуан Мартинес Мунуэра принял решение, которое вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков и экспертов. Когда вратарь гостей Пауло Гассанига остановил мяч левой рукой за пределами своей штрафной площади, рефери не удалил его, а наказал лишь предупреждением. Видеоарбитр (ВАР) Хорхе Фигероа Васкес не стал вмешиваться в действия коллеги, по всей видимости, согласившись с его вердиктом.

Почему же судейская бригада поступила таким образом? Оппоненты судьи настаивают, что в том моменте он должен был показать голкиперу красную карточку и удалить его за лишение соперника явной возможности забить гол. Но Мартинес Мунуэра оценил сделанное Гассанигой иначе, квалифицировав его фол как срыв перспективной атаки и ограничившись желтой карточкой.

Сторонники первой версии указывают на то, что ворота остались пустыми, и нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу оставалось только догнать мяч, перелетавший вратаря, и отправить его одним касанием в сетку.

А те, кто поддерживает судью, обращают внимание на то, что форвард мадридцев не владел мячом и не контролировал его. Между Альваресом и Гассанигой находился защитник «Жироны» Дэйли Блинд, который вполне мог сам завладеть мячом или помешать нападающему это сделать.

В такой ситуации неправильно говорить, что у Альвареса была явная возможность забить гол. По всей видимости, как раз на это и обратил внимание Мартинес Мунуэра, объясняя свое решение защитнику «Атлетико» Сесару Аспиликуэте. Во всяком случае в Испании по видео сделали примерно такую расшифровку слов судьи: «Мяч летит очень высоко, нападающий не контролирует его, и им может завладеть защитник».

Возможно, в таком случае в виде исключения судью стоит приглашать к монитору, чтобы снизить накал страстей и лишний раз продемонстрировать, что ВАР провел проверку, согласился с рефери, но предоставил ему возможность еще раз самостоятельно оценить эпизод с разных ракурсов.

ФК Атлетико
ФК Жирона
0
Читайте также
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Выбросивший из окна жену и ребенка житель Москвы вышел из комы
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Маск заявил о способности России спасти экипаж Starliner
Классические «Волги» появятся в российском каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе поблагодарил болельщиков после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
4
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
5
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
6
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
14
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 - : -
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 - : -
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 - : -
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 - : -
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 - : -
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 - : -
29.08 22:30
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Родригес

Оскар Родригес

Леганес

 1
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости