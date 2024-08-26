«Атлетико» — «Жирона»: судья не удалил вратаря гостей. Объясняем, почему он так поступил
На 38-й минуте матча 2-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Жирона» (3:0) судья Хуан Мартинес Мунуэра принял решение, которое вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков и экспертов. Когда вратарь гостей Пауло Гассанига остановил мяч левой рукой за пределами своей штрафной площади, рефери не удалил его, а наказал лишь предупреждением. Видеоарбитр (ВАР) Хорхе Фигероа Васкес не стал вмешиваться в действия коллеги, по всей видимости, согласившись с его вердиктом.
Почему же судейская бригада поступила таким образом? Оппоненты судьи настаивают, что в том моменте он должен был показать голкиперу красную карточку и удалить его за лишение соперника явной возможности забить гол. Но Мартинес Мунуэра оценил сделанное Гассанигой иначе, квалифицировав его фол как срыв перспективной атаки и ограничившись желтой карточкой.
Сторонники первой версии указывают на то, что ворота остались пустыми, и нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу оставалось только догнать мяч, перелетавший вратаря, и отправить его одним касанием в сетку.
А те, кто поддерживает судью, обращают внимание на то, что форвард мадридцев не владел мячом и не контролировал его. Между Альваресом и Гассанигой находился защитник «Жироны» Дэйли Блинд, который вполне мог сам завладеть мячом или помешать нападающему это сделать.
В такой ситуации неправильно говорить, что у Альвареса была явная возможность забить гол. По всей видимости, как раз на это и обратил внимание Мартинес Мунуэра, объясняя свое решение защитнику «Атлетико» Сесару Аспиликуэте. Во всяком случае в Испании по видео сделали примерно такую расшифровку слов судьи: «Мяч летит очень высоко, нападающий не контролирует его, и им может завладеть защитник».
Возможно, в таком случае в виде исключения судью стоит приглашать к монитору, чтобы снизить накал страстей и лишний раз продемонстрировать, что ВАР провел проверку, согласился с рефери, но предоставил ему возможность еще раз самостоятельно оценить эпизод с разных ракурсов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|- : -
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|- : -
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2