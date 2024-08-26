Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:33

Мбаппе поблагодарил болельщиков после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своих эмоциях от дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу». 25 августа мадридский клуб сыграл против «Вальядолида» (3:0).

«Невероятный момент, я рад сыграть дебютный матч на этом стадионе. Мы одержали победу, это был отличный вечер. Трибуны невероятно поддерживают. Благодарю всех за этот момент. Играть на такой арене — это мечта», — цитирует 25-летнего нападающего пресс-служба команды.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента этим летом. После двух матчей ла лиги футболист не отметился результативными действиями.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
0
Читайте также
Алина Загитова отказалась давать интервью «Спорт-Экспрессу»
Олимпийская чемпионка Ильиных и артист балета Полунин поженились
СМИ указали на попытку Сырского спасти карьеру
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
В ГД сообщили об изменении правил установки камер на дорогах с 1 сентября
Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, почему Винисиус отклонил крупное предложение саудовского клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
4
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
5
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
6
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
14
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 2 : 1
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 0
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 0 : 1
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 3 : 0
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 2 : 1
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 0 : 0
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Родригес

Оскар Родригес

Леганес

 1
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости