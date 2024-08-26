Агент Захаряна заявил, что футболиста не стоит ждать на поле раньше октября
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о процессе восстановления футболиста.
«Оно проходит. Что еще могу сказать? Когда он точно восстановится и выйдет на поле? Я не знаю. Не ждите его быстро назад. Ему проводили операцию на голеностопном суставе, ему сшивали сустав. Думаете, он через два дня выйдет играть на поле за «Реал Сосьедад»? Не выйдет. Скорее всего, раньше октября его не следует ждать», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.
21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|- : -
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|- : -
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2