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Сегодня, 22:00

«Леганес» обыграл «Лас-Пальмас» в матче ла лиги

Алина Савинова
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«Леганес» дома победил «Лас-Пальмас» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голы хозяев забили Хуан Крус и Энрик Франкеса. На 54-й минуте Дани Раба не смог реализовать пенальти.

Автором единственного гола гостей в добавленное время стал Сандро Рамирес.

После этой игры «Леганес» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» 1 балл и 14-я строчка.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
25 авг, 20:00. Butarque (Леганес)
Леганес
2:1
Лас-Пальмас

В другом матче дня «Алавес» в меньшинстве сыграл вничью с «Бетисом» (0:0). На 86-й минуте красную карточку получил Александр Седлар за задержку соперника.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
25 авг, 20:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:0
Бетис
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Леганес
0
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«Атлетико» — «Жирона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
4
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
5
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
6
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
7
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
8
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
9
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
10
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
11
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
12
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
13
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
14
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
15
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
16
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
17
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
18
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 2 : 1
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 0
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 0 : 1
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 3 : 0
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 2 : 1
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 0 : 0
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
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 3
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Яго Аспас

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 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

 2
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Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 1
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
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