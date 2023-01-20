«Атлетик» продлил контракт с Вильялибре до 2025 года

Форвард «Атлетика» Асьер Вильялибре продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 25-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года. Его контракт истекал летом 2023-го.

Вильялибре выступает за «Атлетик» с 2016 года. В текущем сезоне форвард провел 8 матчей, в которых отметился результативной передачей.