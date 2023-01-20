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Сегодня, 11:10

«Интер» и «Ньюкасл» интересуются Модричем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Лука Модрич может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщает El Nacional, хорватский футболист разочарован мадридским клубом в этом сезоне и у него есть два предложения покинуть «Сантьяго Бернабеу». «Интер» и «Ньюкасл» — команды, которые следят за 37-летним полузащитником и пытаются переманить его из ла лиги.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. Он перешел в команду из «Тоттенхэма». В текущем футболист сыграл за мадридский клуб 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал две голевые передачи.

Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: El Nacional

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РБ Лейпциг
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П2

28%

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27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Лука Модрич
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
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 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
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14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
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14.01 18:15
Жирона – Севилья
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14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
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15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
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