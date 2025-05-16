Иньеста — о чемпионстве «Барселоны»: «Это было потрясающе»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поздравил сине-гранатовых с досрочным чемпионством в ла лиге. «Блаугранас» стали 28-кратными победителями турнира.

«Поздравляю, чемпионы! Это было потрясающе!» — написал испанец в соцсети.

Сине-гранатовые в 36-м туре ла лиги победили «Эспаньол» со счетом 2:0.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона с 85 очками в турнирной таблице гарантировала себе победу в чемпионате. У идущего на второй строчке «Реала» — 78 очков.