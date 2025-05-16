Лапорта — о Ямале: «Ламин — гений»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал игру форварда Ламина Ямаля в матче с «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре ла лиги.

17-летний испанец забил гол и сделал результативный пас.

«Ламин — гений. Он входит в группу потрясающих футболистов. В матче с «Эспаньолом» он показал это еще раз. Он открыл счет в матче. Отправил мяч в дальнюю девятку. Он вовлечен в игру. Он ведет команду, участвует в каждом розыгрыше. Они хорошо проводят время вместе. Они всегда танцуют, шутят... Это очень молодая команда. Посмотрите на их уверенность в себе — у них нет комплексов», — цитирует Лапорту Marca.

Ямаль в этом сезоне забил 17 мячей и сделал 25 голевых пасов в 53 матчах за «Барселону» во всех турнирах.