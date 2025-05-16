Месси поздравил «Барселону» с 28-м чемпионством в ла лиге

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал досрочную победу «Барселоны» в чемпионате Испании. «Блаугранас» выиграли турнир в 28-й раз в истории.

«Мои поздравления», — написал экс-форвард каталонцев в соцсети.

Сине-гранатовые в 36-м туре ла лиги победили «Эспаньол» со счетом 2:0.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона с 85 очками в турнирной таблице гарантировала себе победу в чемпионате. У идущего на второй строчке «Реала» — 78 очков.