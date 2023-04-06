Анчелотти: «Бензема по-прежнему один из лучших игроков в мире»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего Карима Бензема в матче с «Барселоной» (4:0) в полуфинале Кубка Испании. Форвард оформил хет-трик на «Камп Ноу».

«Он проделал очень хорошую работу в перерыве, он нашел оптимальную форму, и его качество, без сомнения, имеет значение. Он по-прежнему один из лучших игроков в мире, без сомнения», — цитирует Анчелотти AS.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны».