Анчелотти объяснил, почему заменил Винисиуса во втором тайме матча с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему решил заменить Винисиуса Жуниора во втором тайме полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» (0:4).

«Заменил Винисиуса, потому что на его счету уже была желтая карточка. Никто не хотел, чтобы он пропустил финал», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Вчера, 5 апреля, футболист отметился голом и результативной передачей.

Финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна» состоится 6 мая.