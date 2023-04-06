Анчелотти объяснил, почему заменил Винисиуса во втором тайме матча с «Барселоной»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему решил заменить Винисиуса Жуниора во втором тайме полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной» (0:4).
«Заменил Винисиуса, потому что на его счету уже была желтая карточка. Никто не хотел, чтобы он пропустил финал», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.
Вчера, 5 апреля, футболист отметился голом и результативной передачей.
Финал Кубка Испании «Реал» — «Осасуна» состоится 6 мая.
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|
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|5
|4
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|59
|
3
|Атлетико
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|
4
|Р. Сосьедад
|27
|14
|6
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|48
|
5
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|27
|13
|6
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|34-27
|45
|
6
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|5
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|34-24
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|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
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|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
19
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
20
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|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
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|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|- : -
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|- : -
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Родригу
Реал
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|9
|
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Антуан Гризманн
Атлетико
|8
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|К
|Ж
|
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Исаак Карселeн
Кадис
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|3
|2
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|
Луис Фелипе
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|15
|3
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|
Стефан Савич
Атлетико
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|2
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