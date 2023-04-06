Стало известно, когда «Барселона» предложит новый контракт Хави

«Барселона» в скором времени предложит главному тренера Хави Эрнандесу новый контракт, сообщает Sport.

По данным источника, руководство каталонцев намерено подписать новый контракт со специалистом после победы в ла лиге. Сейчас «Барселона» опережает в чемпионате «Реал» на 12 очков.

Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года и с тех пор завоевал с командой Суперкубок Испании.