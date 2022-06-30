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Анчелотти против возможного ухода Йовича в «Фиорентину»

Виктория Кравченко
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти против ухода форварда Луки Йовича в «Фиорентину», утверждает Radio Bruno. Итальянцы намерены арендовать футболиста в ближайшее время.

По данным источника, специалист хочет сохранить игрока в команде. Анчелотти готов сделать все, чтобы Йович передумал переходить в итальянский клуб.

29 июня сообщалось, что Йович прибудет во Флоренцию на следующей неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В прошедшем сезоне форвард сыграл в 19 матчах «Реала», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Карло Анчелотти
Лука Йович
ФК Реал
ФК Фиорентина
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