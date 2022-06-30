Анчелотти против возможного ухода Йовича в «Фиорентину»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти против ухода форварда Луки Йовича в «Фиорентину», утверждает Radio Bruno. Итальянцы намерены арендовать футболиста в ближайшее время.
По данным источника, специалист хочет сохранить игрока в команде. Анчелотти готов сделать все, чтобы Йович передумал переходить в итальянский клуб.
29 июня сообщалось, что Йович прибудет во Флоренцию на следующей неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.
В прошедшем сезоне форвард сыграл в 19 матчах «Реала», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
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14
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15
|Хетафе
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16
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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