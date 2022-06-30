«Атлетико» активировал опцию продления на второй год аренды Гризманна

«Атлетико» продлил аренду французского форварда Антуана Гризманна, сообщает Marca. Футболист готов был остаться в мадридском клубе. Его соглашение истекает летом 2023 года.

Когда этот срок истечет, «Атлетико» будет обязан выкупить француза у «Барселоны» за 40 миллионов евро, если в сумме за два сезона он проведет за мадридцев не менее 50 процентов матчей. А это вполне реально. В «Атлетико» полностью доверяют нападающему и надеются на повышение его результативности.

В прошедшем сезоне-2021/22 Гризманн защищал цвета «Атлетико» на правах аренды, его права принадлежат «Барселоне». В пункте договора имеется обязательный пункт, при котором «матрасники» должны выкупить француза за 40 миллионов евро.