Лука Модрич готов продлить контракт с «Реалом» в следующем году

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов продлить контракт с клубом летом 2023 года, сообщает AS. 8 июня хорват подписал соглашение с мадридцами до лета 2023 года.

По информации источника, футболист не планирует завершать профессиональную карьеру. Следующим летом хорват рассмотрит вариант продления контракта еще на сезон. Таким образом, он может сыграть в мадридском клубе ещё два полноценных сезона.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах. Хорват перешел в мадридский клуб из «Тоттенхэма» 27 августа 2012 года за 35 миллионов евро.

В составе «Реала» Модрич три раза выиграл чемпионат Испании, один раз — Кубок Испании, четыре раза — Суперкубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА, а также четыре раза — клубный чемпионат мира.