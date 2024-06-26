Мостовой: «Все знают, кого называли Царем и продолжают называть. Сомнений быть не может»

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, кто в Испании является настоящим Царем.

«Карпин сказал, что в Испании не только меня Царем называли? Помню такую полемику, когда меня хотели опять немножко зацепить по этому прозвищу. Все знают, кого называли Царем и продолжают называть. Сомнений быть не может», — цитирует Legalbet Мостового.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, сыграв в 277 матчах. На его счету 71 гол и 22 результативные передачи.