Мостовой: «Все знают, кого называли Царем и продолжают называть. Сомнений быть не может»
Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, кто в Испании является настоящим Царем.
«Карпин сказал, что в Испании не только меня Царем называли? Помню такую полемику, когда меня хотели опять немножко зацепить по этому прозвищу. Все знают, кого называли Царем и продолжают называть. Сомнений быть не может», — цитирует Legalbet Мостового.
Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, сыграв в 277 матчах. На его счету 71 гол и 22 результативные передачи.
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