Испанское издание на русском языке попрощалось с форвардом «Бетиса» Виллианом Жозе

Испанское издание Estadio Deportivo на русском языке попрощалось с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе.

«До свидания», — говорится в надписи на сайте севильской газеты.

Ранее в «Спартаке» подтвердили интерес к форварду.

26 июня сообщалось, что московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой 1,7 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Жозе провел за севильский клуб 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач.