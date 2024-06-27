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Испанское издание на русском языке попрощалось с форвардом «Бетиса» Виллианом Жозе

Руслан Минаев
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Виллиан Жозе.
Фото Global Look Press

Испанское издание Estadio Deportivo на русском языке попрощалось с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе.

«До свидания», — говорится в надписи на сайте севильской газеты.

Ранее в «Спартаке» подтвердили интерес к форварду.

26 июня сообщалось, что московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой 1,7 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Жозе провел за севильский клуб 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач.

Виллиан Жозе
РПЛ
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
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