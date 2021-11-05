«Мы все знали, что рано или поздно ты возглавишь «Барселону». Луис Гарсия поздравил Хави с назначением
Бывший футболист «Барселоны» Луис Гарсия поздравил своего экс-одноклубника Хави с назначением на пост главного тренера каталонского клуба.
«Добро пожаловать домой, Хави! Поздравляю, дружище! Мы все знали, что рано или поздно ты возглавишь «Барселону». Нет сомнений в том, что ты вернешь команду на прежнее место, вернешь философию и ценности, на которых ты рос в академии. Удачи!» — написал у себя в Twitter Гарсия.
Welcome Back Xavi !!— Luis Garcia (@luchogarcia14) November 5, 2021
Congratulations mate. We all knew you will be Barcelona's Coach one day and we have no doubt you'll bring back to the team the philosophy and values you grew up with at the Academy. All the best Maki !!#Bar?a #LaMasia #Pelopo ? pic.twitter.com/D7W2sfDZhl
Сегодня, 5 ноября, катарский клуб «Аль-Садд» объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды ради того, чтобы возглавить «Барселону».
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