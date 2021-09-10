Гризманн намерен восстановить хорошие отношения с фанатами «Атлетико»
10:00
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что хочет наладить с болельщиками мадридского клуба хорошие отношения.
«Раньше у меня были отличные отношения с болельщиками «Атлетико», хочу восстановить их. Я буду доказывать все действиями, а не словами. Я вернулся, чтобы отдавать за «Атлетико» все силы. Уверен, всем нам это пойдет на пользу», — цитирует Гризманна GFFN.
30-летний француз перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа. 30-летний француз уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.
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