Гризманн намерен восстановить хорошие отношения с фанатами «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что хочет наладить с болельщиками мадридского клуба хорошие отношения.

«Раньше у меня были отличные отношения с болельщиками «Атлетико», хочу восстановить их. Я буду доказывать все действиями, а не словами. Я вернулся, чтобы отдавать за «Атлетико» все силы. Уверен, всем нам это пойдет на пользу», — цитирует Гризманна GFFN.