Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

7 марта 2015, 12:25

Капитан "Эспаньола" даст показания по делу о договорном матче с "Осасуной"

Сергей Максименков
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан "Эспаньола" Серхио Гарсия вызван в прокуратуру для дачи показаний по делу о договорном характере матча между каталонской командой и "Осасуной" (1:1), который был сыгран в прошлом сезоне. Напомним, руководство испанской лиги начало расследование по поводу этого поединка, перед которым, по данным следствия, "Осасуна" предложила 250 тысяч евро игрокам "Эспаньола" за сдачу матча. Как сообщает AS, один из участников следствия, вызванный на допрос, назвал имена троих игроков, которые могут быть в курсе тех событий. Среди них оказался и Серхио Гарсия, которому предстоит поход к следователю.

ФК Осасуна
ФК Эспаньол
0
Читайте также
Олимпийский чемпион стал наркобароном: история легенды тяжелой атлетики
«Вашингтон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ
Заявление Зеленского о новом контрнаступлении назвали началом торга за гарантии
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
Небензя назвал условие для сохранения Украины как независимого государства
Популярное видео
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рафинья: "Нормально, что "Реал" не хочет предоставлять стадион для проведения финала Кубка Испании"

Унаи Эмери: "Чемпионат Испании остается приоритетом для "Севильи"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 25 19 5 1 53-16 62
2
 Жирона 25 17 5 3 54-32 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 25 14 7 4 45-23 49
6
 Р. Сосьедад 26 10 10 6 35-26 40
7
 Бетис 25 9 12 4 28-25 39
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Вильярреал 26 7 8 11 38-48 29
13
 Алавес 25 7 7 11 24-31 28
14
 Р. Вальекано 25 5 10 10 22-33 25
15
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
16
 Мальорка 25 4 11 10 22-33 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 25 0 8 17 23-52 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.02 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 1 : 3
24.02 16:00
Гранада – Валенсия
 - : -
24.02 18:15
Барселона – Хетафе
 - : -
24.02 20:30
Алавес – Мальорка
 - : -
24.02 23:00
Альмерия – Атлетико
 - : -
25.02 16:00
Кадис – Сельта
 - : -
25.02 18:15
Бетис – Атлетик
 - : -
25.02 20:30
Лас-Пальмас – Осасуна
 - : -
25.02 23:00
Реал – Севилья
 - : -
26.02 23:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 19 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 17 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости