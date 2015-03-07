Капитан "Эспаньола" даст показания по делу о договорном матче с "Осасуной"
Капитан "Эспаньола" Серхио Гарсия вызван в прокуратуру для дачи показаний по делу о договорном характере матча между каталонской командой и "Осасуной" (1:1), который был сыгран в прошлом сезоне. Напомним, руководство испанской лиги начало расследование по поводу этого поединка, перед которым, по данным следствия, "Осасуна" предложила 250 тысяч евро игрокам "Эспаньола" за сдачу матча. Как сообщает AS, один из участников следствия, вызванный на допрос, назвал имена троих игроков, которые могут быть в курсе тех событий. Среди них оказался и Серхио Гарсия, которому предстоит поход к следователю.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|19
|5
|1
|53-16
|62
|
2
|Жирона
|25
|17
|5
|3
|54-32
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|25
|14
|7
|4
|45-23
|49
|
6
|Р. Сосьедад
|26
|10
|10
|6
|35-26
|40
|
7
|Бетис
|25
|9
|12
|4
|28-25
|39
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Вильярреал
|26
|7
|8
|11
|38-48
|29
|
13
|Алавес
|25
|7
|7
|11
|24-31
|28
|
14
|Р. Вальекано
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
15
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
16
|Мальорка
|25
|4
|11
|10
|22-33
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|25
|0
|8
|17
|23-52
|8
|23.02
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|1 : 3
|24.02
|16:00
|
Гранада – Валенсия
|- : -
|24.02
|18:15
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|24.02
|20:30
|
Алавес – Мальорка
|- : -
|24.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетико
|- : -
|25.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|- : -
|25.02
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|25.02
|20:30
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|- : -
|25.02
|23:00
|
Реал – Севилья
|- : -
|26.02
|23:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|19
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|17
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3