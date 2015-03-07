Капитан "Эспаньола" даст показания по делу о договорном матче с "Осасуной"

Капитан "Эспаньола" Серхио Гарсия вызван в прокуратуру для дачи показаний по делу о договорном характере матча между каталонской командой и "Осасуной" (1:1), который был сыгран в прошлом сезоне. Напомним, руководство испанской лиги начало расследование по поводу этого поединка, перед которым, по данным следствия, "Осасуна" предложила 250 тысяч евро игрокам "Эспаньола" за сдачу матча. Как сообщает AS, один из участников следствия, вызванный на допрос, назвал имена троих игроков, которые могут быть в курсе тех событий. Среди них оказался и Серхио Гарсия, которому предстоит поход к следователю.